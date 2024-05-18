رامي ربيعة.. قائد الأهلي يبحث عن اللقب السادس في النهائي التاسع

سيكون رامي ربيعة قلب دفاع والقائد الثاني لفريق الأهلي على موعد مع المجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تقام اليوم السبت على ملعب رادس في موقعة الذهاب بنهائي الأميرة الأفريقية.

وفي حالة فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي سيصل رامي ربيعة إلى اللقب 6 في تاريخه بالبطولة الأفريقية ليعادل رقم الأسطورة وائل جمعة أكثر لاعب توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على مدار التاريخ.

وأصبح رامي ربيعة أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر في قيادة دفاع الأهلي وظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي وانضم لمنتخب مصر مؤخرا.

وبدأ رامي ربيعة مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2010 – 2011 وكانت أول مباراة أمام الوداد المغربي في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وتحديدا يوم 17 يوليو 2011.

وخاض رامي ربيعة أول نهائي في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي حيث شارك في لقاء الإياب الذي أقيم في تونس وتوج بأول ألقابه الأفريقية مع المارد الأحمر، ثم حقق اللقب في العام التالي أمام اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وخسر “ربيعة” النهائي الثالث عام 2017 أمام الوداد المغربي، وخسر أيضا النهائي الرابع أمام الترجي التونسي في 2018 بعد الفوز في القاهرة 3-1 والخسارة في تونس 3-0.

وشارك رامي ربيعة في آخر 4 نهائيات لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2020 وتوج الأهلي على حساب الزمالك، و2021 حقق اللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، وخسر نهائي 2022 امام الوداد المغربي، قبل أن يستعيد اللقب في 2023 بالفوز على الوداد المغربي. 73

وبشكل عام خاض رامي ربيعة 73 مباراة بقميص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا منذ الظهور الأول قبل 13 عاما، سجل خلالها 3 أهداف.

ولعب رامي ربيعة مع الأهلي 278 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية في 2010 أحرز خلالها 15 هدفا، وتوج بـ24 بطولة مع النادي الأهلي طوال مسيرته الكروية لينفرد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات في الجيل الحالي ويبتعد بفارق 4 بطولات عن زميليه محمد الشناوي ومحمد هاني صاحبي المركز الثاني في القائمة برصيد 20 بطولة لكل منهما.

وتخطى رامي ربيعة عدد بطولات شادي محمد قائد وكابتن الأهلي السابق الذي حقق 23 بطولة بالقميص الأحمر وتساوي "ربيعة" في عدد البطولات مع الثلاثي هادي خشبة وعصام الحضري والأسطورة ثابت البطل وحقق كل منهم 24 بطولة بقميص الأهلي على مدار مشواره.

وحصل “ربيعة” على لقب الدوري المصري الممتاز 8 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات