«نيويورك تايمز»: مخاوف في البيت الأبيض من تغير مسار الحرب الروسية الأوكرانية

مع تَقَلُّب مجريات الحرب التى أعلنتها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من عامين، تسللت مخاوف إلى أروقة البيت الأبيض فى واشنطن، حيث أفادت تقارير صحفية بأن إدارة الرئيس جو بايدن فى قلق متزايد، خصوصًا مع تغير مسار المعركة فى الأشهر الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على الوضع العسكرى والسياسي.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كانت هناك مناقشات داخلية فى البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية قبل ١٨ شهرًا فقط، تطرقت لاحتمال انهيار القوات الروسية فى أوكرانيا وطردها من البلاد، ولكن الوضع تغير بشكل كبير، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها ومواجهة الواقع الجديد الذى يتسم بتغير ديناميات الصراع.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد فترة من التقدم البطيء للقوات الروسية على الأرض واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة لمواجهة الأسلحة الأمريكية، تزداد قلقًا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن قدرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تغيير مسار الحرب فى أوكرانيا.

حملة عسكرية جديدة تشنها القوات الروسية بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية، الأمر الذى دفع الحكومة الأوكرانية لنقل قواتها للدفاع عن المنطقة، وذلك بعد أن تم استعادة هذه المنطقة من القوات الروسية فى العام الماضي.

تقنيات الحرب الإلكترونية الروسية أظهرت فعاليتها الكبيرة فى تعطيل المدفعية والطائرات بدون طيار التى قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو" لصالح أوكرانيا، الأمر الذى يعتبر نقلة تكنولوجية قد تغير ديناميكية الميدان بشكل كبير، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وشركائها فى الناتو بشكل خاص.

أشارت الصحيفة إلى جدل مستمر فى واشنطن لعدة أشهر حول إمكانية إرسال حزمة تبلغ قيمتها ٦١ مليار دولار من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، والتى استغلتها روسيا بشكل واضح، على الرغم من موافقة الكونجرس فى النهاية على التشريع.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الزخم الروسى الجديد يظهر بشكل أكبر فى خاركيف، التى كانت موقعًا لإحدى أهم معارك الدبابات فى الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المدينة فى عام ٢٠٢٢ بداية الصراع، حيث تعرضت لقصف مدفعى من القوات الروسية المتقدمة.

بعض الخبراء يحذرون من الهدف الاستراتيجى الحقيقى لروسيا فى استيلائها على الأراضى حول خاركيف، حيث يهدف ذلك إلى إجبار القوات الأوكرانية على نقل تعزيزاتها إلى المدينة، مما يؤدى إلى ضعف الخطوط الأمامية فى مناطق أخرى، وهذا يعتبر فرصة لروسيا لشن هجوم آخر فى دونباس شرق أوكرانيا، خلال الشهر المقبل.

تسعى الولايات المتحدة أيضًا لتعزيز المشورة الفنية لأوكرانيا، بهدف مواجهة التقدم التكنولوجى الروسي. وفى بعض الحالات، نجحت روسيا فى تضليل أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، مما أدى إلى استهداف الأسلحة الأوكرانية، بما فى ذلك الصواريخ التى تم إطلاقها من منصات إطلاق هيمارس، والتى تم تقديمها لأوكرانيا من قبل إدارة بايدن العام الماضي.

على الرغم من ندرة وجود هذه القاذفات، إلا أن الروس أصبحوا أكثر نجاحًا فى تتبع حركاتها وتدميرها حتى عندما تكون مموهة بشكل جيد، وهو ما يجعل الميزات العسكرية هذه ذات طابع مؤقت فى ساحة المعركة.

وتشير التقارير إلى أن الوضع العسكرى قد يختلف بشكل كبير بعد مرور ١٨ شهرًا من الآن، مما يعنى أن الأشهر القادمة قد تكون حاسمة بالنسبة لإدارة بايدن.

وعلى الرغم من هذا الواقع، يشعر الفريق الرئاسى الأمريكى بأن الشهور القليلة القادمة قد تكون مصيرية، حيث يمكن أن ينتقل الطرفان فى النهاية نحو وقف إطلاق النار من خلال التفاوض، وهو سيناريو يشبه إلى حد ما الهدنة التى حدثت فى كوريا عام ١٩٥٣، أو حتى الانتقال إلى مرحلة "نزاع مجمد".



تراجع التفاعل الأمريكى أحدث فارقًا

وفى تقرير نشرته "نيويورك تايمز" الثلاثاء الماضي، أشارت الصحيفة إلى عدة عوامل عززت التقدم العسكرى الروسى فى ساحة القتال، من بينها التأخير فى توريد الأسلحة الأمريكية والابتكارات التكنولوجية التى تقدمها موسكو، وأكدت أنه قبل ١٨ شهرًا فقط، كانت هناك مناقشات فى البيت الأبيض والبنتاجون حول إمكانية انهيار القوات الروسية فى أوكرانيا وطردها من البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الروسية نجحت فى معارك خاركيف باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية الروسية، حيث استطاعت القضاء على المدفعية والطائرات بدون طيار التى قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بشكل فعال.

وسلطت "نيويورك تايمز" الضوء فى تقريرها على الجدل الطويل الذى شهدته العاصمة واشنطن بشأن إرسال حزمة من الأسلحة والذخائر بقيمة ٦١ مليار دولار إلى أوكرانيا، حيث تمت الموافقة عليها من قبل الكونجرس فى النهاية، ولكن بعد فترة من التأخير، كما أشار التقرير إلى أن هذا التأخير خلق فجوة استغلتها روسيا بوضوح، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب إستراتيجية بارزة فى الميدان العسكري.

وفى ظل تأخر تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عانت القوات الأوكرانية من نقص فى الذخيرة والأسلحة، مما أدى إلى تفوق روسى فى الساحة العسكرية.

وعبر المسؤولون الأمريكيون عن ثقتهم فى أن العديد من هذه المكاسب التى حققتها روسيا يمكن التراجع عنها بمجرد وصول الأسلحة الجديدة بالكامل، والتى من المتوقع أن تصل فى يوليو المقبل، مما يعزز قدرة القوات الأوكرانية على مواجهة التحديات العسكرية بفعالية أكبر.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكين، زيارة غير معلنة يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الأوكرانية، حاملًا معه أخبارًا مهمة بخصوص المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة لأوكرانيا.

وأكد بلينكين أن جزءًا من هذه المساعدات قد وصل بالفعل إلى البلاد، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المساعدات فى الطريق، ما سيحدث "فرقًا حقيقيًا" فى مواجهة الهجوم الروسي.

