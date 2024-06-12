بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأربعاء 12 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:
صيانة 40 مدرسة بتكلفة 10 ملايين جنيه في الوادي الجديد
https://www.albawabhnews.com/5021016
محافظ أسوان: زيادة تدفقات مياه الشرب بمنطقة الصداقة
https://www.albawabhnews.com/5020956
جداول الدور الثاني لامتحانات المراحل التعليمية في دمياط
https://www.albawabhnews.com/5020932
فلاح يطلق أعيرة نارية على طليقته للتخلص منها في الفيوم
https://www.albawabhnews.com/5020928
محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى
https://www.albawabhnews.com/5020905