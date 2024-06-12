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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأربعاء 12 يونيو 2024

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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

 

صيانة 40 مدرسة بتكلفة 10 ملايين جنيه في الوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/5021016

 

محافظ أسوان: زيادة تدفقات مياه الشرب بمنطقة الصداقة

https://www.albawabhnews.com/5020956

 

جداول الدور الثاني لامتحانات المراحل التعليمية في دمياط

https://www.albawabhnews.com/5020932

 

فلاح يطلق أعيرة نارية على طليقته للتخلص منها في الفيوم

https://www.albawabhnews.com/5020928

محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى

https://www.albawabhnews.com/5020905

 

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