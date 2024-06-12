بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأربعاء 12 يونيو 2024

الأربعاء 12/يونيو/2024 - 11:11 م

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

صيانة 40 مدرسة بتكلفة 10 ملايين جنيه في الوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/5021016

محافظ أسوان: زيادة تدفقات مياه الشرب بمنطقة الصداقة

https://www.albawabhnews.com/5020956

جداول الدور الثاني لامتحانات المراحل التعليمية في دمياط

https://www.albawabhnews.com/5020932

فلاح يطلق أعيرة نارية على طليقته للتخلص منها في الفيوم

https://www.albawabhnews.com/5020928

محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى

https://www.albawabhnews.com/5020905