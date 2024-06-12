الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب اجتماعه يوم الأربعاء، أنه سيبقي على سعر الفائدة بدون تغيير ضمن النطاق 5.25% إلى 5.5%. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنهم يدرسون إمكانية خفض هذا المعدل مرة واحدة خلال العام الحالي.

وخلال الاجتماع، قامت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025، حيث تتوقع الآن نموًا بنسبة 2.6% و2.3% على التوالي. وصرحت اللجنة بأن هناك "تقدمًا إضافيًا متواضعًا" نحو تحقيق هدف التضخم الذي يبلغ 2%.

وفي المقابل، ظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مارس، حيث تُقدر بـ2.1% لعام 2024 و2.0% لعام 2025.

ويعكس قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء استمرار حذر المسؤولين بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، رغم أن بيانات التضخم الاستهلاكي التي صدرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أظهرت تباطؤًا في معدل زيادة الأسعار خلال شهر مايو.

وأعلنت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي انخفض إلى 3.3% في الشهر الماضي، مسجلًا تراجعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل، ولم يسجل أي تغيير على أساس شهري.

وفي سياق قرار سعر الفائدة، قام الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بتحديث التوقعات الاقتصادية التي قدمها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.

خفض صناع السياسات توقعاتهم الفردية لعدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع حدوثها هذا العام، مما أدى إلى تقليص متوسط التوقعات لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%.

كما قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاتهم للتضخم لعام 2024، بينما حافظوا على توقعاتهم للنمو الاقتصادي دون تغيير.