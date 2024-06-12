شاهد.. محمد هاني يحتفل بزفافه بحضور نجوم الأهلي

احتفل محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافها اليوم الأربعاء على شقيقة زوجة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية السابق.





وأقيم حفل زفاف محمد هاني في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نجوم النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأصدقاء العروسين.

ونشر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة له عبر حسابه على إنستجرام برفقة نجله قبل التوجه لحفل الزفاف.

كان محمد هاني قد حصل على إذن من الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر من أجل اتمام إجراءات حفل زفافه قبل العودة لمباريات الأهلي عقب أجازة عيد الأضحى.



من فرح إبننا محمد هاني 🤩🦅

pic.twitter.com/sFIwwGKzmw — التالتة شمال | 74 🦅 (@Ultras_Ahlaawy) June 12, 2024



