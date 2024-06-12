صيام يوم عرفة وأفضل الأعمال المستحبة به



أفادت دار الإفتاء، عن صيام يوم عرفة بأنه مستحب صيامه لغير الحاج ومكروه صيامه للحاج واستشهادا بما ورد في الصحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، وتفسير الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.

وذكرت دار الإفتاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع الأولى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر، والخميس" ، وروى النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: " أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة".

وعن فضل صيام يوم عرفة

أكد مجمع البحوث الإسلامية على عظم صيام يوم عرفة لما له من فضل و ثواب عظيم عند الله .

وأشار مجمع البحوث عبر وسائل التواصل الاجتماعي : بالحرص على صيام يوم عرفة؛ واستشهادا بالحديث الشريف ، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" صحيح مسلم.

ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة النوافل والصيام والصدقة والذكر وقرآة القرآن وقيام الليل و الدعاء والكثير من الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة عامه ، وفي يوم عرفة خاصة ، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.