الجيش الجزائري: 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم وضبط 452 مهاجرا غير شرعي

أعلن الجيش الجزائري قيام ٣ إرهابيين بتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد، والقبض على ١٩ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن ضبط ٤٥٢ مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان أمس الأربعاء، أنه خلال الفترة من ٥ إلى ١١ يونيو الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم ثلاث إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بجنوبي البلاد، وبحوزتهم ٣ رشاشات من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، قامت وحدات الجيش الجزائري بضبط ١٩ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ١٢٣ تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على ٤٥٢ مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.