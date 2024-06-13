إعلام حوثي: إصابة 5 مدنيين جراء عدوان أمريكي بريطاني يستهدف إذاعة محافظة ريمة

أفادت قناة الحدث الإخبارية، اليوم الخميس، أن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية أعلنت أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة استهدفت إذاعة محافظة ريمة ما أسفر عن إصابة 5 من المدنيين.

ومنذ قليل، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة (TUTOR) في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

يوم السبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها قامت بتدمير 4 مسيرات وصاروخين في مناطق الحوثي باليمن جاء ذلك حسبما ذكرت المركزية الامريكية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس".

وأضافت، أن قوات القيادة المركزية قامت بتدمير زورق استطلاح للحوثيين في البحر الأحمر، وتدمير مسيرة انطلقت من اليمن باتجاه باب المندب

وأوضحت أن الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه البحر الحمر من اليمن، لم ينتج عنها أي أضرار في السفن الأمريكية أو التجارية.