بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ309 مليون دولار

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار.

وأفادت الحكومة في بيان نُشر على موقعها بأن "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن هذه الحزمة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.