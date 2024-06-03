جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق عمل المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، وذلك لتسليم شهادة “مركز تدريب معتمد” من المجلس الاعلي للجامعات، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس ادارة المركز، والدكتور طارق عبدالرحمن المدير التنفيذى للمركز بالجامعة.

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لفريق عمل المركز الدولي لادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، للحصول على رخصة مركز تدريب معتمد من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات الجامعية، مؤكدا الدور المهم للمركز في صقل قدرات ومهارات منسوبي الجامعة من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، حيث تم تجهيز المركز باحدث وسائل التدريب والتجهيزات لخلق بيئة تدريب آمنة وجاذبة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أن حصول المركز على رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات هو امتداد لتميز المركز، حيث أن المركز معتمد من المركز القومي لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا NCFLD والذي يعتبر هو القسم الثالث علي مستوي العالم IBCT لإعداد واعتماد المدربين والمواد التدريبية ومراكز التدريب.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على تعزيز دور المركز في تنمية وتطوير الموارد البشرية بالجامعة وإعداد القيادات، مشيدًا بالتعاون والدعم المستمر بين المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات وجامعة كفرالشيخ، كما أشاد بجهود فريق عمل المركز.