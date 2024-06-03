4 تعديلات وزارية شهدتها حكومة مدبولي.. تعرف على التفاصيل الكاملة

بعد أن تقدمت الحكومة اليوم باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، “البوابة نيوز” ترصد التعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018.

حكومة مدبولي

تعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018.

واستعان مدبولي، بـ 20 وزيرًا من حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى نفسه، إذ تولى حقيبة الإسكان مؤقتًا في التشكيل الأول لحكومته، بجانب رئاسة الحكومة، ليشكل وزارة من 34 حقيبة.

4 تعديلات وزارية شهدتها حكومة مصطفى مدبولي

شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، أربعة تعديلات دستورية على النحو التالي:

تعديل وزاري في فبراير 2019

كان التعديل الأول في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

تعديل وزاري في مارس 2019

جاء هذا التعديل في 11 مارس 2019، باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

تعديل ديسمبر 2019

تم جاء التعديل الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.

وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، كما تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019، لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت، ونيفين جامع حقيبة الصناعة بدلا من عمرو نصار، وتولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.

كما تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق يونس المصري، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل، وتولى أسامة هيكل حقيبة الإعلام، وقدم استقالته في 25 أبريل 2021.

تعديل أكتوبر 2021

وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديلا وزاريا محدودا في 29 أكتوبر 2021، وفيه تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.

كما شهدت حكومة مدبولي أخر تعديل في 14 أغسطس 2022ـ وشمل هذا التعديل 13 وزيرا على النحو التالي: الدكتور رضا حجازى وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور هانى عاطف وزيرًا للري، والدكتور أيمن عاشور للتعليم العالى والسفيرة سها ناشد للهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه وزيرًا للسياحة والآثار، والمهندس أحمد سمير وزيرًا للتجارة والصناعة، والفريق عباس حلمى هاشم وزيرًا للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيرًا للقوى العاملة، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة للثقافة، واللواء هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.