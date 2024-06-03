"نتيجتك هُنا".. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة الترم الثاني 2024

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول"، حيث بلغت نسبة النجاح 82 %، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة يبلغ 115 ألف و139 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم "https://www.moe.gov.eg".

بمجرد دخولك إلى الموقع الرسمي، ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية المتاحة.

قم بالتنقل داخل القسم حتى تصل إلى صفحة استعلام عن النتائج.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة واضغط على زر "استعلام" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

ستظهر النتيجة على الشاشة إذا كانت متاحة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها لاحقًا.

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