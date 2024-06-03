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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القضاء يقضي ببراءة رئيس النادي الإسماعيلي في جنحة عضو المجلس

نصر أبو الحسن رئيس
نصر أبو الحسن رئيس النادي الإساعميلي
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أنصف القضاء نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في الجنحة المرفوعة ضده من أحمد فهيم عضو مجلس الدراويش الموقوف، التي اتهمه فيها بارتكاب جريمة السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، حكمها ببراءة رئيس النادي مما نسب إليه.

واتهم فهيم في تلك القضية رئيس النادي بوقفة عن ممارسة صلاحياته دون سند قانوني، موضحا أن ذلك تعدي على شخصه وسمعته في المجتمع، مؤكدا أنه أساء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي للإضرار بسمعته، إلا أن القضاء قضى ببراءة رئيس النادي من التهم الموجه إليه.

القضاء الاداري نصر أبو الحسن رئيس نادى الاسماعيلى