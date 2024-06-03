محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لموسم السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء، بداية من الخميس المقبل 6 يونيو، وإلغاء كافة الإجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز سمالوط لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية. كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لوسائل الأمان في المعديات النهرية وضمان صلاحيتها الفنية، وتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة على الطرق المؤدية للاحتفال.



وكلف المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يومياً، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع تكثيف الرقابة على الأسعار وصلاحية المواد الغذائية. كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات وتجهيز أطقم طبية متكاملة في منطقة الاحتفال، وتوزيع سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للمنطقة.



وجه المحافظ بتشكيل غرف عمليات فرعية في كافة الجهات المعنية، يتم ربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي أحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفي ذات السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، أعمال النظافة والتطوير وتجميل الطرق المؤدية لدير السيدة العذراء، بما في ذلك مدخل الدير وطريق ساحة انتظار السيارات، ضمن الاستعدادات لاستقبال الزوار والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



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