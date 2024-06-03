البورصة تخسر 6.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 6.1 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام 1.802 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 26,834.47 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 5,856.31 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 8,502.02 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 5,330.46 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 11,583.07 نقطة.

فيما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.13% ليغلق عند 32,784.7 نقطة

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 240.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 249.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 768.8 مليون سهم، من خلال 83.9 ألف صفقة منفذ.