برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة

ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %

كما إعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالب وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 12 طالب بنسبة 100% .

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191طالب وطالبة ، حضر منهم 110239نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك القيام بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في شريط عناوين المتصفح، وهو "https://www.moe.gov.eg".

بمجرد دخولك إلى الموقع الرسمي، ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية المتاحة.

قم بالتنقل داخل القسم حتى تصل إلى صفحة استعلام عن النتائج.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة واضغط على زر "استعلام" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

ستظهر النتيجة على الشاشة إذا كانت متاحة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها لاحقًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024