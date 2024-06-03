برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة

ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 3023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %
كما إعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالب وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%.
وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 12 طالب بنسبة 100% .
وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة
من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191طالب وطالبة ، حضر منهم 110239نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- عليك القيام بتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في شريط عناوين المتصفح، وهو "https://www.moe.gov.eg".
- بمجرد دخولك إلى الموقع الرسمي، ابحث عن قسم النتائج أو الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- قم بالتنقل داخل القسم حتى تصل إلى صفحة استعلام عن النتائج.
- ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب للاستعلام عن النتيجة، مثل رقم الجلوس أو الرقم القومي.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة واضغط على زر "استعلام" أو "بحث" للحصول على النتيجة.
- ستظهر النتيجة على الشاشة إذا كانت متاحة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها لاحقًا.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024
- الترم الأول: اللغة العربية (٤٠ درجة)، اللغة الإنجليزية (٣٠ درجة)، الدراسات الاجتماعية (٢٠ درجة)، الرياضيات (٣٠ درجة)، العلوم (٢٠ درجة)، والمجموع الكلي (١٤٠ درجة).
- الترم الثاني: اللغة العربية (٤٠ درجة)، اللغة الإنجليزية (٣٠ درجة)، الدراسات الاجتماعية (٢٠ درجة)، الرياضيات (٣٠ درجة)، العلوم (٢٠ درجة)، والمجموع الكلي (١٤٠ درجة).
- في نهاية العام، يكون إجمالي الدرجات ٢٨٠ درجة، ودرجة النجاح ١٤٠ درجة. تشمل المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية (٤٠ درجة)، التربية الفنية (٢٠ درجة)، والحاسب الآلي (٢٠ درجة).