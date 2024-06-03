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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة القاهرة: "كلنا واحد" تحقق الحماية الاجتماعية وتزيد معروض السلع

غرفة القاهرة
غرفة القاهرة
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أشاد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بالمبادرة الرئاسية " كلنا واحد" والتي انطلقت الأسبوع الجاري المرحلة الـ26 منها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الاحد .
وأكّد أيمن العشري على أهمية مردود هذه المبادرة على المواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام ، حيث إنها تحقق الحماية الاجتماعية وتساهم في زيادة معروض السلع وتحافظ على توازن الأسعار ؛ مما ينعكس إيجابيًا على السوق الذي يخضع لآليات العرض والطلب.
وحثّ "العشري" منتسبي غرفة القاهرة على أهمية دعم ومساندة هذه المبادرة التي تحقق الانتشار الأوسع على مستوى الجمهورية ، وبالتالي الاستفادة منها هي الأكبر للمواطنين ، موجهًا شكره لكل من يساهم في نجاحها حيث حققت نجاحًا واضحًا خلال مراحلها السابقة أدّى إلى وصولها للمرحلة الـ ،26 وهذا يؤكد تطويرها باستمرار ، والتجار يساهمون بها بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر نتيجة تقليل حلقات التداول .
ولفت "العشري" إلى أن مبادرة كلنا واحد التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلقها وزارة الداخلية تراعي التوزيع الجغرافي ، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.

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