الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن ملاعب نهائيات بطولات الأندية الأوروبية في عامي 2026 و2027، حيث ستشهد البطولات تغييرات جوهرية بداية من الموسم المقبل.

وكشف «يويفا» عن الملعب الذي يحتضن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2026، حيث يقام على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

يقام نهائي دوري أبطال أوروبا الحالي في الأول من يونيو 2024 على ملعب استاد ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتأتي هذه القرارات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار سعيه لتطوير بطولاته الأوروبية وجذب المزيد من الجماهير من جميع أنحاء العالم.

تم منح ملعب بوشكاش أرينا في بودابست شرف استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2026، وهو ملعب بسعة جماهيرية تزيد عن 67 ألف مقعد.

وقرر «يويفا» تأجيل اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 حتى سبتمبر المقبل، لحين تقديم الاتحاد الإيطالي معلومات حول خطط تجديد ملعب سان سيرو في ميلانو.

دوري أبطال أوروبا

2026: ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

2027: تم تعليق القرار حتى الاستفسار من الاتحاد الإيطالي حول تجديد ملعب سان سيرو.

الدوري الأوروبي

2026: بشكتاش بارك في تركيا.

2027: ملعب دوتش بانك بارك ملعب نادي آينتراخت فرانكفورت في ألمانيا.

دوري المؤتمر الأوروبي

2026: رد بول أرينا معقل نادي لايبزيج في ألمانيا.

2027: ملعب بشكتاش في تركيا.