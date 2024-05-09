موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز عليه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور نصف النهائي من البطولة.

وحقق الريال فوزًا مثيرًا على البايرن، مساء الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانيتاجو برنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

وضع الكندي ألفونسو ديفيز البايرن في المقدمة من تسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى.

ونجح البديل خوسيلو، الذي حل بدلًا من زميله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 81، في قلب الطاولة لصالح الملكي في الوقت القاتل من المباراة.

سجل خوسيلو هدف التعادل في الدقيقة 88 بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله البرازيلي فينسيوس، التي أخطأ بها نوير.

كما أحرز اللاعب نفسه هدف الفوز في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة عرضية من زميله المدافع أنطونيو روديجير داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، بلغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى بايرن ميونخ، الذي أنهى موسمه بلا أي بطولة.

وضرب ريال مدريد موعدًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل الأخير على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على ملعب استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ليقام يوم 1 يونيو المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.