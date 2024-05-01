دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يفاجئ باريس سان جيرمان في الشوط الأول

فاجأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم دورتموند على سان جيرمان بهدف للا شئ، رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول.

افتتح نيكلاس فولكروج التهديف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 36، بعد تمريرة من زميله نيكو شلوتربيك.

بدأ بوروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتيس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت

وفي الهجوم: جادون سانشو - نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

بينما دخل باريس سان جيرمان، اللقاء كالتالي.

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتينيا

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.