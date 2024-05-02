فلسطين.. الطيران الإسرائيلي يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصف جوي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة، جنوب مدينة جنين، وقام جيش الاحتلال بحملة تفتيش، كما اقتحنت آليات الاحتلال العسكرية قرية فحمة وداهمت عدة أحياء داخلها، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، باستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شدد الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل، حيث حاصرت قوات الاحتلال الأهالي بالأسلاك الشائكة داخل منازلهم.