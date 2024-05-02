لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن غارتين بالصواريخ استهدف بها أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة أطلق عددًا من القنابل باستخدام قاذفة قنابل بإتجاه بلدة كفركلا جنوب لبنان.

وأمس الأربعاء، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب ومحيط جبل بلاط.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالصواريخ.

وأضاف، أن مقاتليه استهدفوا منزلين في مستعمرة شتولا الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة ‏وأصابوهما إصابة مباشرة، كما استهدف حزب الله اللبناني مبنى في مستعمرة المطلة الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة ‏.