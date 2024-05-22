سيارة مسرعة تدهس شخصين أعلى دائري الهرم والأمن يضبط قائدها

لقيت طالبة مصرعها بينما أصيب زوج شقيقتها جراء اصطدام سيارة مسرعة بهما خلال محاولتهما عبور الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفاة ومصاب أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة وزوج شقيقتها عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثاني جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.