محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ورصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمدينة.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا.

وأشار رحمي إلى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى حيث يتم فرد طبقة السن بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ متر .

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة ،حيث تم متابعة استكمال أعمال الحفر لتركيب مواسير الصرف وتركيب بالوعات الأمطار لاستكمال أعمال الرصف ، ويمتد شارع الوحدة العربية من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

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