حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة اثر سقوطها من علو باوسيم وبعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية.

وكان قد تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها بها آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا بسقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء لهوها بالشقة محل سكنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.