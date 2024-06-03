رئيس جامعة جنوب الوادي: ميكنة جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية قريبًا

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية لمتابعة اعمال التطوير بالبوابات وما تم انجازه حتى الآن وذلك بحضور محمد الكامل مدير عام الادارة الهندسية، مصطفى داود مدير عام الأمن الجامعي، ومبارك احمد مدير عام العلاقات العامة والاعلام، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وتابع اعمال التطوير ببوابة الطوارئ ومنطقة حجز تذاكر الدخول مشيرا الى أنه سيتم في القريب العاجل ميكنة جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما يساهم في منع التكدس والزحام ورفع المعاناة عن المرضى، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تطوير مناطق حجز التذاكر واماكن انتظار المرضى مع الحرص على مراعاة الشكل الجمالي والحضاري.

واطمأن رئيس الجامعة على اعمال فتح بوابة جديدة عند كلية البيطري امام كلية هندسة الازهر واخرى عند بوابة مزرعة الجامعة، كما تفقد باقي البوابات الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على مراعاة معايير الأمان والسلامة بكافة البوابات الجامعية وعلى سرعة تركيب البوابات الإلكترونية وعلى تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار وتركيب التندات والمظلات حول هذه البوابات للحماية من حرارة الشمس، مؤكدا على حرص الجامعة على التحول الرقمي في مختلف القطاعات وعلى اهمية تركيب البوابات الإلكترونية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ولحسن انتظام سير العملية التعليمية والتي تعد من أساسيات جودة التعليم.