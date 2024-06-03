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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة.. فيديو

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري
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أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أهمية دور الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي نعيشها في الوقت الراهن التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

سمير صبري يطالب الحكومة الجديدة باستكمال البناء الاقتصادي

وطالب سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الجديدة لابد أن تستكمل البناء في الملف الاقتصادي، والعمل على تحقيق كافة احتياجات المواطن.

وتابع: هناك العديد من الوزارات التي نجحت في العمل بعقلية القطاع الخاص، ويجب على الوزارات ذات الطابع الاقتصادي أن تغير من إدارتها وتعمل بشكل أكثر ليونة والعمل على تحقيق كافة أهداف الدولة المصرية في ملف الصادرات.

وأكمل: «الحكومة الجديدة عليها دور كبير في ملف الوعي، كما أن الشعب المصري يدرك جيدا أن الرئيس السيسي يعمل دائما من أجل المواطن، لذا يترقب ما ستقوم به الحكومة الجديدة».

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