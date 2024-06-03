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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انتظام ثلاثي الزمالك في تدريبات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتظم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن تدريب الأمس بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز .

وشارك اللاعبون في جميع الفقرات بصورة طبيعية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عبد الله السعيد نبيل عماد إبراهيما نداي انتظم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمباراة س