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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: نحاول إنقاذ الأرواح في غزة رغم الكثير من التحديات

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية،أندريا دي دومينيكو، إننا نحاول إنقاذ الأرواح في غزة وأيادينا مكبلة وهناك الكثير من التحديات التي نواجهها لإيصال المساعدات.

وأضاف دومينيكو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - أن هناك بعض الدعم ولكن نفتقر الى المعدات وهي الاساس اللازم لأي عملية لتقديم المساعدات ومقدار العمل الذي نقوم به في غزة كبير رغم كل التحديات.

وأشار إلى أن جهود المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في غزة هي جهود عظيمة، آخذين بعين الاعتبار العقبات التي تواجهنا، موضحا أنه تم اقتراح حلول كاملة لمواجهة عقبات تقديم المساعدات لكن لا يزال هناك مشوار طويل أمامنا ونأمل في الاسابيع القادمة ان نتمكن من حل المشاكل التي تواجهنا.

ولفت إلى أن أحد اكبر التحديات هو التأكد من أن المساعدات تصل الى اكثر الناس احتياجا كالاطفال والنساء، منبها الى أن هناك حالة من انهيار الأمن والنظام في غزة.

الامم المتحده غزة