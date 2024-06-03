ريال مدريد يحسم مستقبل خوسيلو ماتو

حددت إدارة فريق ريال مدريد، مستقبل مهاجمه الإسباني خوسيلو ماتو، بعد انتهاء إعارته من صفوف إسبانيول، حسبما كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الإثنين.

واستعان ريال مدريد باللاعب خوسيلو، فى مطلع الموسم الجاري، وكان على سبيل الإعارة من إسبانيول، مقابل 500 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض خوسيلو 49 مباراة فى صفوف ريال مدريد، بجميع المسابقات، وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 3.

وكشف موقع "ذي أتلتيك" الإنجليزى، عن نية ريال مدريد فى تفعيل شرط أحقية شراء خوسيلو من إسبانيول، بعرض سيكون مدته موسم واحد فقط.

ويعتبر هذا العرض متماشيًا مع استراتيجية ريال مدريد مع اللاعبين الذين تخطوا حاجز 30 عامًا، هي التجديد لموسم واحد فقط، على غرار ما طبقه مؤخرا مع النجمين لوكا مودريتش وتوني كروس في آخر تجديد لهما.

وشارك خوسيلو في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفي الفوز على بايرن ميونخ فى المواجهة التى انتهت بهدفين دون رد، في إياب الدور نصف نهائي "الشامبيونز ليج".

