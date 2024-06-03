من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان الترم الثاني 2024

يُمكن لطلاب محافظة أسوان، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 %، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 % .

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل القريب .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و120 طالب وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألف و649 طالب وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم .

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

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