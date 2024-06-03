وزير البترول الأسبق يدعو الحكومة الجديدة للنزول للشارع والتواصل مع المواطنين.. فيديو

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن هناك حالة من عدم رضا من قبل المواطنين تجاه الحكومة السابقة رغم الجهود الكبيرة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عبدالله غراب خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية جعل المواطنين لا يشعرون بحجم الإنجارات التي تقوم بها الحكومة، كما أن الشارع يحتاج إلى ضبط وإرضاء لكافة المواطنين.

وتابع: يجب على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النزول للشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وما يريدونه.

وأوضح عبدالله غراب، أن هناك شقين للدعم الأول مباشر والأخر غير مباشر، مؤكدًا أن دعم الحكومة للمواد البترولية على مدار السنوات الماضية أثرت على ملف النقل وشبكة الطرق والمواصلات.

وتابع: الدعم لا يشمل فقط الخبز والبنزين ولكن الدعم يشمل التعليم والصحة والتموين، لافتًا إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية تم لأول مرة في عهد الرئيس السيسي في 2014، بعد ثبات سعره منذ 1993.

وأشار عبدالله غراب، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس بصورة دائمة ومستمرة، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي قطاع يكون بشكل مؤقت ويجب على المواطن أن يدرك ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=dF92RDljan8