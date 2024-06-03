رئيس حزب حقوق الإنسان يوضح أهم الملفات الواجب مناقشتها الحكومة الجديدة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مسألة التغيير الوزاري جاء وفقا للمادة 146 من الدستور، لذلك تقدمت الحكومة باستقالتها رسميا، وجرى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة لها ملامح خاصة، تضم خبرات كثيرة في شتى المجالات حتى تُغطي كل مجالات العمل الذي يتطلع إليها المواطن.

وأكد «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، ضرورة تركيز الحكومة الجديدة على ملف التعليم والصحة والاقتصاد، إذ تعتبر أهم الملفات التي يحتاج لها المواطن بكافة شرائحه، مُشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يٌركز دائما على الملفات لأنها تعتبر عماد الحياة.

وشدد على ضرورة الاعتماد على العناصر الاقتصادية في الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن هناك تحديات صعبة أمنية واقتصادية أمام الحكومة.

