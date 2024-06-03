تشيلسى يسدل الستار عن مدربه الجديد

أعلن إدارة نادى تشيلسى الإنجليزى، اليوم الأثنين، رسميًا تعيين المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لقيادة الفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتيو، بعد النتائج المتذبذبة فى الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادى تشيلسى قد قررت، عقب نهاية الموسم المنصرم إقالة بوكيتينو من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيق أي بطولة.

وأعلنت إدارة تشيلسي، تعيين مديرًا فنياً جديد للبلوز في بيانها عبر موقعها الرسمي، قائلاً: "يسر تشيلسي أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق".

وأكمل البيان: "سيبدأ إنزو مهام عمله في 1 يوليو 2024 بعقد مدته 5 سنوات، مع خيار التجديد لعام إضافي".

وعلق لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي، على هذا القرار، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي.. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز".

وتابعا: "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه، حيث تتوافق طموحاته وأخلاقيات عمله مع طموحات النادي، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".

كما تحدث ماريسكا على تعيينه قائلاً: "الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب، ولهذا السبب أنا متحمس جدا لهذه الفرصة".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين، لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به".

