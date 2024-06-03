مصطفي بكري: تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قرار الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة.

حيث قال مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" خطاب التكليف واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة د. مدبولي الجديدة ستطال الكثير من الوزارات الهامة، وإلا اقتصر الأمر علي أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد .

واضاف: الاستقالة تعني أننا أمام حكومة جديده برئاسة د . مصطفي مدبولي ، مقابلات عديدة أجراها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسابيع الماضية، وهناك مقابلات أخري ستجري ، ويحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك ، وبعد التشكيل ستكون هناك حركة واسعة للمحافظين.