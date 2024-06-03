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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مصطفي بكري: تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين تقديم التشكيل الجديد

الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري عضو مجلس النواب
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علق الإعلامي مصطفى بكري، على قرار الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة.

حيث قال مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" خطاب التكليف واستقالة الحكومة يؤكد أن حكومة د. مدبولي الجديدة ستطال الكثير من الوزارات الهامة، وإلا اقتصر الأمر علي أن يكون القرار هو إجراء تعديل محدد .

واضاف: الاستقالة تعني أننا أمام حكومة جديده برئاسة د . مصطفي مدبولي ، مقابلات عديدة أجراها رئيس الوزراء المكلف خلال الأسابيع الماضية، وهناك مقابلات أخري ستجري ، ويحتمل أن يتقدم رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك ، وبعد التشكيل ستكون هناك حركة واسعة للمحافظين.

قرار الرئيس السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة