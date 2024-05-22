الملا: "شل" شريك استراتيجى لقطاع البترول وتعمل فى مصر منذ أكثر من 110 أعوام

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية وداليا الجابرى رئيس شركة شل مصر حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل تكثيف الشركة لعملياتها فى مصر وخاصة تنمية الآبار.

وخلال اللقاء أكد الملا أن شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول وتعمل فى مصر منذ أكثر من 110 عام حققت خلالها العديد من النجاحات ، وهنأ الشركة على تحقيق كشفين جديدين ممثلين فى مينا غرب وخوفو بالبحر المتوسط والاستعدادات التى تجريها للاسراع بعمليات التنمية ، مشيراً إلى أن مصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة حتى عام 2030 وأن العمل جارى لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات.



من جانبه أشار نائب رئيس شل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها فى مصر وتكثيف جهودها فى ضوء حملة البحث والاستكشاف التى تجريها حالياً ونجاحها فى تحقيق الكشفين المهمين مينا غرب وخوفو بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشر من مشروع غرب دلتا النيل العميق ، مشيراً إلى ما حققته شل مؤخراً فى مجالات كفاءة العمليات والأمن والسلامة وحملة البحث والاستكشاف التى استمرت لمدة أكثر من 180 يوم بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسح السيزمى بكفاءة ، وأكد على التزام شل الكامل بعملياتها فى مصر وتقديرها للشراكة المثمرة للجانبين وتعتزم تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ، معرباً عن تقديره للجهود التى تبذلها شركات قطاع البترول المصرى بالشراكة مع شل فى تنفيذ المشروعات.

حضر اللقاء المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.