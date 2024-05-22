ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حماس ترحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

حماس
حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبرت حماس ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أنها "خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ودعت الدول حول العالم إلى الاعتراف بـ "حقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا".

حماس إعلان النرويج أيرلندا إسبانيا الاعتراف دولة فلسطين