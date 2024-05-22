حماس ترحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت حماس ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أنها "خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الدول حول العالم إلى الاعتراف بـ "حقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا".