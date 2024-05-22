تحرير 103 محاضر متنوعة خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة و الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي الأسواق والمخابز البلدية اليوم الأربعاء بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 103 محاضر متنوعة، منها 75 محضراً لمخابز بلدية حيث شملت المخالفات( نقص وزن ـ انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية ).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 28 محضراً تموينياً في مجال ضبط الأسواق منها (عدم إعلان عن أسعار ـ بدون ترخيص ـ بيع منتجات مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادة صحية ).



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