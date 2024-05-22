رئيس جهاز حماية المنافسة يبحث مع نظيره التونس تعزيز التعاون

على هامش تواجده بدولة تونس للمشاركة في منتدى المنافسة العربي الخامس؛ زار الدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مقر مجلس المنافسة التونسي والتقى رئيسه حسان القيزاني، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وخلال الزيارة تم اطلاع الدكتور محمود ممتاز على محاور عمل مجلس المنافسة التونسي في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، كما استعرض الدكتور ممتاز ما تم تنفيذه من إستراتيجية عمل الجهاز ومستجدات الأعمال وأحدث القضايا الصادرة عن الجهاز، والتعديلات القانونية الأخيرة الخاصة بمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومحاور عمل الجهاز في هذا الشأن.

كما ناقش الطرفان تحديث محاور أوجه التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ووجه الدكتور ممتاز الشكر للسيد القيزاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدًا على أن التجربة التونسية في مجال سياسات المنافسة أضحت أحد التجارب المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، من جانبه أثنى السيد القيزاني على جهود جهاز حماية المنافسة المصري في دعم التعاون العربي المشترك في مجال سياسات المنافسة وعلى ما تم إنجازه خلال ترأس مصر لشبكة المنافسة العربية على مدار العامين الماضيين، والاهتمام بالأجيال القادمة وتدريب طلاب الجامعات في هذا المجال من خلال نموذج محاكاة أجهزة المنافسة العربية الذي يعقده الجهاز كل عام.

ويشارك الدكتور محمود ممتاز في منتدى المنافسة العربي الخامس والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس بحضور ومشاركة رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والخبراء من مختلف دول العالم.