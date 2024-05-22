هربا من الحر للموت.. دفن جثتى شابين ماتا غرقا بنهر النيل في الصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شابين ماتا غرقًا بنهر النيل بالصف، وذلك عقب مناظرة جثثهم والاطلاع على تقرير مفتش الصحة أسباب وفاتهم، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز الصف بمديرية أمن الجيزة، من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوجود حالتي غرق بنهر النيل بدائرة مركز الصف.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع مأمور المركز وشرطة المسطحات المائية، بفريق إنقاذ نهري لانتشال الجثامين.

وتبين بالفحص أن طالبين بمدرسة ثانوي صناعي نزلا للاستحمام في نهر النيل هربا من ارتفاع درجات الحرارة لكن التيار جرفهما مما أسفر عن مصرعهما بمنطقة جنة النيل وتم انتشال الجثتين وإيداعهما ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.