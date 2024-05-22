بعد فشله أول مرة.. شاب ينهي حياته شنقا بعين شمس

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا بعد عامين من محاولة الانتحار بقطع شرايين يده بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من فتاة بعثورها على جثة شقيقها بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة شاب يعمل بمغسلة جالس على أريكة، وتبين وجود إصابات في الساعد الأيسر والوجه والرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات أن المتوفى أقدم على الانتحار بشنق نفسه، وأن الشاب مدمن للمخدرات وحاول الانتحار منذ عامين بقطع شرايين يده لكن أسرته تمكنت من إنقاذه وبعدها كان دائم التشاجر مع والده وترك المنزل .

وأضافت التحريات أن المتوفى أحضر سلك مكوة وقام بربطه حول رقبته وأنهى حياته وأن شقيقته اكتشفت الواقعة عندما دخلت غرفته للاطمئنان عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.