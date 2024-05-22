جنازة الرئيس الإيراني.. مسئولو العالم يتوافدون على طهران لحضور المراسم

تنطلق اليوم الأربعاء جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، في العاصمة طهران بحضور عدد من المسئولين حول العالم، الذين توافدوا على إيران خلال الساعات الماضية للمشاركة في المراسم الرسمية لتأبين رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد آخر من المسئولين الذين لقوا مصرعهم في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم الأحد الماضي.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأن 15 من القادة وكبار المسؤولين من 13 دولة سيحضرون الیوم الأربعاء جنازة الرئيس الإيراني إلى طهران حيث وصل أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزرا العراقي محمد شياع السوداني، والزعيم الوطني لتركمانستان وطاجيكستان ورؤساء وزراء قطر وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى سيشاركون في المراسم التي ستقام بعد ظهر اليوم الأربعاء بحضور محمد مخبر الرئيس الايراني بالانابة وعلي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة.

وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع جثامين الشهداء.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.