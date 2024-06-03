زي النهارده.. الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية أثناء الحملة الصليبية الأولى

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 3 شهر يونيو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها :

في عام 708 - صك أول نقود فضية في اليابان.

وفي عام 1098 - الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.

وفي عام 1539 - المكتشف الإسباني هرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني.

وفي عام 1859 - ساعة بيغ بن في لندن بدأت عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا.

وفي 1906 - ملك بلجيكا ليوبولد الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب أفريقيا ملكية خاصة له.

وفي عام 1916 - المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.

وفي عام 1917 - الإعلان عن استقلال ألبانيا.

وفي عام 1944 - شارل ديغول يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

وفي عام 1957 - المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.

1959 - الإعلان عن استقلال سنغافورة.

1962 - تحطم طائرة بوينغ 707 تابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس وأدى الحادث إلى مقتل 130 راكبًا كانوا على متنها.



وفي عام 1989 - الحكومة الصينية ترسل قواتها إلى ميدان تيان آن من لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من اعتصام المحتجين فيه.



2010 - اللجنة العليا للانتخابات في مصر تعلن نتيجة التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي كانت من مصلحة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عن أيمن نور وذلك بمقعد لكل حزب منهم، وجماعة الإخوان المسلمين .

2011 - الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة، وتزامن الحادث مع إشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمة والمطالبة برحيله.