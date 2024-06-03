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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس النواب يهنئ "مدبولي" لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي يهني د. مصطفي مدبولي
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خلال اتصال هاتفي تقدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.
كما  قدم رئيس مجلس النواب الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية. 
وأعرب رئيس مجلس النواب أنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك تحقيقا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

لمستشار دكتور حنفى جبالى مجلس النواب تشكيل الحكومة الجديدة