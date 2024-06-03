ليبرمان: إيران تخطط لهجوم شامل على إسرائيل خلال عامين

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن إيران تخطط لهجوم شامل في غضون عامين لمحور المقاومة بأكمله على إسرائيل.

ووفقا له فأن الهجوم منسق ومتزامن من إيران نفسها، من لبنان من قبل حزب الله ، من قطاع غزة، حماس، من سوريا بواسطة مليشيات شيعية من العراق وجماعة الحوثي من اليمن.

وقال، "لا أحصل على انطباع بأن أصحاب القرار على المستويين السياسي والعسكري يفهمون هذا، ويستوعبونه، ويستعدون له، وليس لدي أدنى شك في أن هذا هو الاتجاه، كل ما نراه الآن من حزب الله هو ترويج، إنهم يحاولون دراسة نظامنا الدفاعي، وردود أفعال مضادات الطائرات لدينا، وطبيعة وسرعة رد الفعل، إنها عملية تعليمية".

وفيما يخص النووي الإيراني قالليبرمان: "لقد انتقلوا بالفعل من مرحلة تخصيب اليورانيوم إلى نشر الجزء العسكري الذي سيستغرق منهم عامين، عندما يبدأون الهجوم، يريدون الحصول على مظلة من الأسلحة النووية، إنهم يركضون على طول الطريق إلى هناك، وقد أوصلهم تآكل الردع الإسرائيلي إلى استنتاج مفاده أنهم قادرون على الهروب".