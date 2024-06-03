صفارات الإنذار تدوي في هضبة الجولان المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن دوي صفارات الإتذار في هضبة الجولان جراء إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين أن مسلح أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع التي تقع بالقرب من مدينة الخليل ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات .حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال تلاحق منفذ العملية و تقوم بتمشيط المنطقة.

واقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.