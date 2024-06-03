رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي "صحة إفريقيا"

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة إفريقيا"، الذي افتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية مؤتمر "صحة إفريقيا"، الذي يستهدف تطوير القطاع الصحي في أفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية،تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكانياتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء أفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى دعم توطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة، هذا إلى جانب العمل على استمرارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، والجهود المصرية في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والمحاليل الخاصة بتحليل صورة الدم وغيرها.

ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية.

وتتمثل أهم أهداف المؤتمر في الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وخاصة تطلعها نحو "أفريقيا مزدهرة" الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية وخصوصا الأدوية، ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا في هذا المجال.

كما يهدف المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة والذي يعد جزءا أساسيا آخر من أجندة الاتحاد الأفريقي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.