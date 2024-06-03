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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: لن نكشف عن الخلافات البسيطة بين إسرائيل وحماس

جون كيربي
جون كيربي
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تكشف عن الخلافات الطفيفة بين موقفي إسرائيل وحماس فيما يتعلق باتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "الرئيس شعر بضرورة نشر تفاصيل الاقتراح حتى يتمكن العالم أجمع من رؤية ما هو مكتوب في الاتفاقية".

وأضاف أن "الاقتراح الإسرائيلي الحالي هو نتاج جهود دبلوماسية مكثفة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو قال: "لست على علم بوجود فجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إننا نواصل دعم حق إسرائيل ومسؤوليتها في ملاحقة قادة حماس. وقالت حماس إنها استقبلت خطاب الرئيس بايدن بإيجابية وعليها الموافقة على الاتفاق".

وأوضح: الإسرائيليون لم يعارضوا إعلان بايدن بشأن الاتفاق المقترح، إسرائيل قلصت بشكل كبير قدرات حماس وهي الآن غير قادرة على تنفيذ هجوم مماثل لهجوم 7 أكتوبر".

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