ضبط 1221 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط 1221 مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

وكشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه جرى تنفيذ حملات متتالية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن إجمالي عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت 1221 محضر، جاء من بينهم 138 محضر لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي.

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم منتهية الصلاحية والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، بالأضافة إلى ضبط عربة محملة بكراتين رنجة بدون بيانات بكمية 226 كرتونة .

وعلى هذا الصعيد أيضًا، وفى إطار الجهود المبذولة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم سحب عينات مواد غذائية وغير غذائية وعينات من القمح والدقيق والنخالة وذلك بإجمالي 24 عينة للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط اكثر من 2 طن منتجات ألبان تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى و اعدام 3000 لتر خل و حليب معلب قبل وبيعها للجمهور، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية.