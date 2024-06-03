نائب محافظ قنا يودع أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

حرص الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة قنا والبالغ عددهم 132 حاج وحاجه ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، من امام ديوان عام المحافظة، وسط فرحة وسعادة من الحاضرين وذلك قبل مغادرتهم مدينة قنا متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام، رافقة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأطمئن نائب المحافظ، من مشرفي الحج القائمين علي تنظيم الرحلة المباركة، من توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، متمنيا لهم السلامة خلال سفرهم لأداء مناسك الحج والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء.

وأكد عمر، على ان اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، كان قد كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة سبل الراحة ومتابعة عمل اللجان المختصة لتيسير كافة الإجراءات على المسافرين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة للسفر، كما تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لعمل ندوات التوعية لأداء مناسك الحج .

يذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث اظهرت نتيجة القرعة اختيار عدد 270 حاجا على مستوى المحافظة، وتم تقسيم الحجاج إلى ٣ افواج الفوج الاول مكون من 132 حاج، ويشمل الفوج الثانى على عدد 51 حاج وسيتم التحرك للسفر لأداء مناسك الحج في صباح غدا الثلاثاء 4/6/2024 ، وفى نفس اليوم عصرا سيتم تحرك الفوج الثالث المكون من 87 حاج ، بالإضافة الى انه تم اختيار المشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما انطبقت عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

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