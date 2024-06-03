ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يودع أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة قنا والبالغ عددهم 132 حاج وحاجه ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، من امام ديوان عام المحافظة، وسط فرحة وسعادة من الحاضرين وذلك قبل مغادرتهم مدينة قنا متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام، رافقة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأطمئن نائب المحافظ، من مشرفي الحج القائمين علي تنظيم الرحلة المباركة، من توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، متمنيا لهم السلامة خلال سفرهم لأداء مناسك الحج والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء.

وأكد عمر، على ان اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، كان قد كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة سبل الراحة ومتابعة عمل اللجان المختصة لتيسير كافة الإجراءات على المسافرين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة للسفر، كما تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لعمل ندوات التوعية لأداء مناسك الحج .

يذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث اظهرت نتيجة القرعة اختيار عدد 270 حاجا على مستوى المحافظة، وتم تقسيم الحجاج إلى ٣ افواج الفوج الاول مكون من 132 حاج، ويشمل الفوج الثانى على عدد 51 حاج وسيتم التحرك للسفر لأداء مناسك الحج في صباح غدا الثلاثاء 4/6/2024 ، وفى نفس اليوم عصرا سيتم تحرك الفوج الثالث المكون من  87 حاج ، بالإضافة الى انه تم اختيار المشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما انطبقت عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

IMG-20240603-WA0006
IMG-20240603-WA0006
IMG-20240603-WA0005
IMG-20240603-WA0005
IMG-20240603-WA0004
IMG-20240603-WA0004
IMG-20240603-WA0003
IMG-20240603-WA0003
إجراءات السفر أداء فريضة الحج المملكة العربية السعودي الوحدة المحلية حجاج الجمعيات الأهلية حازم عمر نائب محافظ قنا